Põiest välja, suust sisse! Menüüvalikud on räbalad, kui ainsaks eesmärgiks jääda ellu

Toores kitseliha, kaameli soolevedelikud, roti aju, maod, tarantlid, skorpionid – nimeta vaid, aga kõik see kuulub eriväljaõppe saanud kangelase menüüsse, kui tekib vajadus siin ilmas ringi tatsata ka järgmisel aastal. Pole kahtlustki, et ellujäämisinstruktor Bear Grylls on oma karjääri jooksul söönud asju, mis enamikul sekundi murdosaga mao pahupidi pööraks.

Grylls on rääkinud, et aastate jooksul on talle tegelikult vastikute toitude nimekiri kasvanud üsna pikaks ja kui ta oma sõduripõlve missioonidel üldse midagi õppinud on, siis seda, et ellujäämistoit pole kunagi ilus ega maitse hästi.