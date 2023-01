Kas kodukontor muudab mehed laisaks? Teadlased paljastasid kurva tõe kodus töötavate paaride kohta

Ülemaailmne pandeemia on sundinud inimesi üle maailma kodust töötama, vähendades nende kontakti pere ja lähedastega 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas. USA ja Hiina teadlaste hiljutise uuringu kohaselt tekitab koduvajaduste ja karjääriprobleemide omavahel segamine paaridele suuri probleeme. Sellest kirjutab Science Alert.

Uuringu tulemused põhinevad küsitlusel, milles osales 223 paari Hiinast ja Lõuna-Koreast, sealhulgas lastega ja lasteta paare. Osalejatelt küsiti, mitu töövälist ülesannet nad kodus töötades täitsid ja kuidas see nende perekondlikke kohustusi mõjutas.

Statistika näitas, et nii mehed kui naised tundsid, et on üksi töötades rohkem kodutöid teinud. Kui paarid elasid ja töötasid koos kodus, tegid mehed tavaliselt vähem majapidamistöid. Naiste jaoks ei leevendanud abikaasa kodusolek tööajal sugugi kodutööde koormust.