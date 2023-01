Poolel teel Andromeedani: astronoomid on üles leidnud meie galaktika kõige kaugemad tähed

Astronoomid on avastanud Linnutee galaktikast kümneid kaugeid muutlikuid tähti (nn. RR Lyrae). Neist tähtedest kõige kaugemad on Maast rohkem kui miljoni valgusaasta kaugusel. See on peaaegu pool teed lähedal asuva Andromeeda galaktikani, mis asub phys.org järgi meist umbes 2,5 miljoni valgusaasta kaugusel.