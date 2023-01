Milline on teadusvõistluse „Rakett69“ tõelise fänni särk? Sina võid olla selle kujundaja!

Milline on ühe tõelise Rakett69 fänni särk või pusa? Kas sellel on äge pilt, nutikas tekst või hoopis mõlemad? Sina otsustad! Saada oma lahendus kuni 17. veebruarini veebilehe https://fan.rakett69.ee/ kaudu. Saate tiim valib välja võidutöö, mille peaauhinnaks on tahvelarvuti Samsung Galaxy Tab S7 FE. Lisaks saab võitja muidugi ka enda disainitud fännisärgi. Võitja kuulutatakse välja hooaja finaalsaates 15. aprillil 2023.