FOTOD | Jaguar tõi avalikkuse ette uue I-PACE’i

Luksusmaasturi iluvõre on nüüd sujuva joonega ning silmatorkavat Atlas Grey värvi, mida kasutatakse ka teistel kereelementidel. Varasemast läikivmustast iluvõrest loobumine muudab sõiduki esiosa lihtsamaks ja puhtamaks, rõhutades samal ajal maasturi elektrilisust. Uuenduse on läbinud ka Jaguari embleem, mis on nüüd mustades ja hõbedastes toonides.

Mõned esiosa detailid, uste viimistluselemendid ja tagumine difuusor on nüüd läikivmusta tooni asemel kerega sama tooni, mille eesmärk on muuta sõiduki disaini lihtsamaks ja vähendada visuaalselt koormust.

Mudelil 400 SPORT ja mõnel teisel mudeliversioonil on nüüd pagasiluugi kohal diskreetne tiib, mis peaks viitama I-PACE’i võimekusele ja dünaamilisele iseloomule. See kuulub kõigi mudeliversioonide standardvarustusse, mis on varustatud 22-tolliste velgedega.

Kõik I-PACE'i standardveljed on nüüd teemantlõikeviimistlusega. 22-tollised Style 5069 veljed on viimistletud satiinhalli värvi ja süsinikkiust detailidega. . Kõik 22-tollised veljed on saadaval ka iseparanduvate lamellrehvidega.

Lisandus ka Black Pack läikivmust viimistluspakett, mis kuulub alatest R-Dynamic SE mudeliversioonist standardvarustusse. Läikivmust viimistlus kantakse iluvõre ümbritsevatele detailidele, aknaviimistlustele, küljepeeglitele ning tagumistele logodele ja embleemidele. Samuti on võimalik valida kontrastne panoraamkatus, katuse tagumise osa saab viimistleda kerevärvi asemel musta värvitooniga, täiustades nõnda voolava klaasi efekti.

Esmakordselt saavad kliendid sõiduki kerevärviks valida satiinvärvi Eiger Grey või uue Carpathian Grey.

Jõudlus ja dünaamika

I-PACE suudab tänu esi- ja tagateljel paiknevatele kergetele, kompaktsetele ja tõhusatele elektrimootoritele nullist sajani kiirendada vaid 4,8 sekundiga ning saavutada tippkiiruseks 200 km/h.

Uue I-PACE’i 90 kWh liitiumioonaku annab ideaaloludes kuni 470 km sõiduulatuse (WLTP).