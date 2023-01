Mida tooks Ukrainale kaasa Soledari linna kaotus? „Tegemist on Bahmuti põhjabastioniga.“

Eile õhtul kirjutati Kremli-meelsetes Telegrami kanalites, et Ukraina relvajõud valmistuvad Donetski oblastis Soledari linnast taganema. Ukraina sõjaväelased aga kinnitavad vastupidist: võitlus linna pärast jätkub, taganemiskäsku pole antud. Ukraina sõjavägi on sisse võtnud positsioonid linna põhjaosas, linnas endas pole lahingud lakanud juba mitu päeva. Ukraina ajakirjanikud nimetavad olukorda Soledaris äärmiselt keeruliseks, rünnak Ukraina relvajõudude positsioonidele käib ööpäevaringselt. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on teatanud, et linnas pole enam ühtegi tervet maja. Forte uuris Ukraina õhujõudude reservpolkovnikult ja sõjaeksperdilt Roman Svitanilt, kuidas mõjutaks Soledari kaotus sõja edasist kulgu.

Venelased on Soledari linnas sees, Ukraina sõjaväelased tunnistavad, et olukord on raske. Mida tähendaks Ukrainale Soledari kaotus? Kas see viib Bahmuti langemiseni?