FOTOD | Eesti kaitsevägi ostis Rootsi ettevõttelt SAAB mitusada kaasaegseimat granaadiheitjat

Uus relv on eelkäijatest kergem ja lühem ning on seetõttu täpsem ja kiiremini kasutatav. Seni kasutusel olnud M2 mudelite puhul ulatus mass 14,2 kilogrammini, uued relvad on poole kergemad ja 13 sentimeetrit lühemad.

„Uued relvad on üksustes kasutusel ja üleminek uuele relvastusele on olnud kiire, sest M4 käsitsemine on sarnane eelnevalt kasutuses olnud mudeliga. Sõdurid on endisest kompaktsema ning parema granaadiheitjaga rahul,“ lisas kaitseväe pearelvur major Risto Pärtel.