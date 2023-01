ÜLEVAADE | Rootsi annab Ukrainale iseliikuvad haubitsad Archer - kas need on ka päriselt maailma parimad?

Rootsi annab Ukrainale enda kaitseks kõige moodsamad relvad, ütles Rootsi kaitseminister Pal Jonson intervjuus ajalehele Dagens Nyheter. Esmajoones käib jutt õhutõrjesüsteemidest RBS 70 ja iseliikuvatest haubitsatest Archer. Seda on kinnitanud ka peaminister Ulf Kristersson. Rootsi armee on valmis Ukrainale andma 12 Archerit ehk neljandiku oma arsenalist. Archerit peetakse maailma parimaks iseliikuvaks haubitsaks, kuid oma esimesed tuleristsed saab see alles Ukrainas.