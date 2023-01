Saame tuttavaks: täiselektriline Nissan Ariya

Pagasiruumi mahuks on 466 liitrit ehk et vähemalt nelja kohvri jagu ruumi on seal küll. Masinal on 60/40 jaotusega allaklapitav tagaiste ning istme mõlemad osad saab põrandaga ühetasaseks klappida. Auto esiistmed on suhteliselt kõrge istumisasendiga – aga sellega harjub väga kiiresti ära.