Euroopas on sündimas suur „tankikoalitsioon“, kuid Saksa kantsler Scholz puikleb sellele vastu

Euroopas on ammendunud nõukogude päritolu relvade ja laskemoonavarud. Arvestatakse, et Ukraina sõjaväel tekib järgmise kuue kuni 12 kuu jooksul nappus teatud raskerelvadest või nende laskemoonast ja seepärast on lääneriigid asunud ukrainlasi õpetama kasutama relvasüsteeme, mille andmisest varem keelduti. Muu hulgas võib arvata, et lahingumasinate üleandmine juhatab sisse lääne päritolu tankide üleandmise Ukrainale, sest 2023. aastal tekib oht, et Ukraina nõukogude päritolu tankidel lõppeb 125-mm laskemoon ning varuosad, mida Ukraina ega ka Kesk- ja Ida-Euroopa NATO liikmed pole võimelised piisaval arvul juurde tootma. Varuosade puudus on takistanud ühtlasi suuremal arvul venelastelt võetud T-80 ja T-72 tankide kasutuselevõttu Ukraina armees. Lääne päritolu jalaväe lahingumasinate juurutamise järel on järgmine loogiline samm lääne tankide juurutamine Ukraina armees. Lääne sõjaväelased kardavad, et õige aja maha magamine oleks ränkade tagajärgedega viga ja üritavad praegu poliitikuid veenda.