VIDEO | Vene noormees küsib kaasmaalastelt Ukraina kohta ja saab peadpööritavaid vastuseid. „Me pidanuks nad tapma nagu roomavad maod!“

Sellega jättis noormees kaasautorite hoolde ka oma Youtube'i kanali, millele on aastatega kogunud üle 400 000 jälgija. Miljonite vaatamisteni küündiv „ 1420 “ on kanal, mis viib Moskva ning vahel ka Vene külatänavatel läbi lihtsaid vox populi stiilis küsitlusi. Orain haldab seda nüüd kaugelt ning söödab kaaslastele ette teemasid, hiljem paneb videod kokku.

Teemad varieeruvad kergemast meelelahutusest painavate meelsusküsimusteni. Viimasel ajal on kogu temaatika keerelnud sõja ümber. „Vaatan viimast 12 videot, pooled neist on sõjast,“ nendib ta. Nende seas on videod nagu „Mida noored venelased Putinist arvavad?“ kui „Miks me hävitame Ukraina tsiviilinfrastruktuuri?“.