Kas ka meie kohtutes hakkavad tulevikus tegutsema robotkohtunikud? „Ühtegi varianti ei saa välistada.“

Möödunud nädalal kirjutas Daily Mail, et veebruaris teevad Suurbritannia kohtus oma debüüdi „robotadvokaadid“. DoNotPay robotadvokaat töötab läbi kostja nutitelefoni ja kuulab kommentaare, et anda oma kliendile juhiseid, mida istungi käigus öelda. Ei avalikustata seda, kus kohtuprotsess toimub, milline on süüdistus ja kohtualuse nimi.