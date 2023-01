Valgevenes legaliseeriti filmide, mängude ja muusika piraatlus

Valgevene legaliseeris digitaalse piraatluse. Riigis võeti vastu seadus , mis lubab Valgevenes vaadata filme, kuulata muusikat ja kasutada arvutiprogramme ilma nende välismaiste autoriõiguste valdajate nõusolekuta. Valgevene riigiportaalis avaldatud dokumendi kohaselt on lubatud riiki importida kaupu ilma autoriõiguste valdajate loata mis tahes riigist, mitte ainult „ebasõbralikest“.

Paragrahvis välismaiste arvutiprogrammide, muusika, telesaadete ja „audiovisuaalsete teoste“ kohta öeldakse, et kui patendiameti kontodele kantud autoritasusid kolme aasta jooksul ei nõuta, läheb raha Valgevene eelarvesse.

Intellektuaalse omandi importi ei käsitleta kuriteona kui see siseturu jaoks „hädavajalike“ hulka on arvatud. Valgevene diktaator Aleksandr Lukašenka kirjutas seadusele alla 3. jaanuaril.

Valgevene vastu on seoses Venemaa Ukraina-vastase agressiooni tõttu kehtestatud hulk sanktsioone. Selle tõttu on lahkunud suur osa Valgevenes tegutsenud välismaistest suurfirmadest ning piiratud on Valgevene juurdepääsu välismaistele tehnoloogiatele.