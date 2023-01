M109 155-mm iseliikuv haubits on USA armee peamine iseliikuv suurtükk, mis võeti kasutusele 1963. aastal ja on läbinud palju uuendusi. Pentagon ei kavatse veel peagi loobuda M109st, mis on seitsme täiemahulise sõja „veteran“ Vietnamist Iraagini.