Läheb ajalukku: esimest korda maailma ajaloos tegutseb kohtuistungil robotjurist

Esimest korda osaleb kohtuistungil robotadvokaat - veebruaris toimuval istungil nõustab ta kohtualust ning eelseisev kohtuprotsess läheb kindlalt ajalukku. Maailma esimene DoNotPay robotadvokaat jookseb põhimõtteliselt kostja nutitelefonis ja kuulab kommentaare, et anda oma kliendile juhiseid, mida istungi käigus öelda. Kus kohtuprotsess toimub, milline on süüdistus ega kohtualuse nime ei avalikustata.

Roboti loojad sättisid helitööriista nii, et see ei reageeri koheselt inimeste väljaütlemistele, vaid teeb seda pärast arutelu lõppemist ning lühikest analüüsi ja alles seejärel pakub välja oma lahenduse. „Kogu asi on jutus, selle eest küsivad advokaadid sadu või tuhandeid dollareid tunnis,“ ütles roboti looja Joshua Browder, kes usub, et tema leiutis asendab peagi kohtus elusad advokaadid.