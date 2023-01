ÜLEVAADE | 60-aastane Saksa nugis: kuidas aitavad Ukraina armeed jalaväe lahingumasinad Marder?

Enam kui kümme kuud kestnud Ukraina sõda on lumepallina ära sulatanud Euroopa riikides olevad Nõukogude päritolu relvade varud. Selle tõttu on lääs hakanud järjest enam tarnima Ukrainale juba lääneriikides toodetud rasketehnikat, sest tõenäoliselt ei lõppe sõda 2023. aastal. Ukraina palus Saksamaalt esimest korda jalaväelahingumasinaid Marder 2022. aasta märtsis, seni on vastatud keeldumisega, kuid neljapäeval teatas, et Saksamaa tarnib selle aasta esimeses kvartalis Ukrainale esimesed 40 Marderit. Ukraina sõjaväelaste väljaõpe sellele relvasüsteemile kestab vähemalt kaks kuud.

Hinnanguliselt on Bundeswehri varudes kokku 400 sellist sõjamasinat, kuid pole teada kui paljud neist kõlbavad Ukrainale saatmiseks. Marderi peamine eelis uutemate jalaväe lahingumasinatega võrreldes ongi see, et seda on võimalik kiiresti suurel hulgal ukrainlastele tarnida. Moodsamaid masinaid, nagu CV 90 või Puma tuleks Ukraina jaoks alles tootma hakata ja need oleksid Ukrainas alles mõne aasta pärast. Kuna Marder on endiselt Bundeswehris kasutuses, on selle jaoks veel järgi piisavalt varuosi, laskemoona ja simulaatoreid, aga ka spetsialiste, kes ukrainlasi koolitama saavad hakata.