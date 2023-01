Ukrainale mõeldud Lääne relvaabipaketis leidus tõeline üllatus - mida kujutavad endast „merevarblased“?

Ameerika Ühendriikide uus sõjalise abi pakett Ukrainale sisaldab esmakordselt radarjuhtimisega õhutõrjerakette RIM-7 Sea Sparrow, kirjutab ajakiri Politico viidates allikatele USA ametnike hulgas. Sea Sparrow rakette kasutatakse valdavalt laevade kaitsmiseks lennukite ja rakettide eest. Politico allikad rääkisid, et Ukraina sõjavägi kavatseb kohandada Nõukogude-päritolu õhutõrjesüsteeme Buk, et need kasutaksid Nõukogude ajast Ukrainasse jäänud rakettide asemel -mis on otsa lõppemas- Sea Sparrow rakette. Enne Ukrainat oli ainus riik, mis kasutas Sea Sparrow rakettide maapealset stardiseadeldist, Taiwan. USA ja teised lääneriigid kasutavad raketi laevapõhist versiooni, mis on mõeldud sõjalaevade ja laevastikukoondiste lähiõhutõrjeks.