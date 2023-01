Rentida või osta? Kuidas valida autot 2023. aastal

Erinevad mobiilsuslahendused on turul kanda kinnitanud

MyBee on üpris kindel, et uute autode hinnad on saavutamas lage ega tõuse enam kuigi kiiresti. Ka tarneajad ei lühene märkimisväärselt. Rahunevasse temposse usub ka ELKE: „Üldise inflatsiooniga on hinnatõusu oodata, aga mitte sellise tempoga nagu 2022. aastal.“

Anijärv kinnitas, et ebakindlus turul ja tuleviku ees on pannud tarbijad valima paindlikumaid mobiilsuslahendusi, näiteks nii pika- kui ka lühiajalisi autorenditeenuseid. Ta lisas, et CityBee ja sellele sarnased lühirendid on end turul tõestanud, kuigi alguses oldi nende vajalikkuse suhtes skeptilised. Nüüd on kord pikaajalise auto tellimusrendi käes.