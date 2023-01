Uus olukord saartel: kaitsevägi võib enam kui kunagi varem sekkuda tsiviilellu

Aluse selleks annab uuenenud kaitseväe korralduse seadus, mis räägib nüüd sellest, et kui väikesaartel tekib oht inimeste elule ja tervisele siis võib politsei anda kaitseväelastele õiguse asuda täitma riikliku järelevalvaja ja korrakaitsja ülesandeid. Kaitseväelased võivad seejuures avaliku korra tagamisel kohaldada vahetut sundi ning kasutada erivahendit või relva.

Siseministeeriumi esindaja Kersti Ringmets ütles Fortele, et kaitseväe reageerimisel on kolm eeldust: esineb vahetu oht elule või tervisele, kaitsevägi on lähim ressurss ning kaitseväelased omavad vastavat väljaõpet. Väikesaarteks loetakse seejuures saari, kus politsei ei ole alaliselt kohal - ehk enamikku meie saartest.