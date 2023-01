Miks? Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi selgituse kohaselt on asi selles, et biometaani tootmise toetuse suurus on seotud suure konkurendi ehk maagaasi hinnaga. Toetuse suuruseks on täpsemalt: 100 eurot miinus maagaasi jooksva kuu keskmine turuhind ühe megavatt-tunni kohta.