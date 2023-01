Tarbijakaitse: Unibet Sports Baris hasartmängudega ei tegeleta

Reklaamidel on kõige suuremas kirjas kuvatud totokorraldaja nimi ning seejärel välja toodud ka kaart, kus asub selle nime kandev baar. Ehk et Unibet on rentinud endale ühe väikese baari ruumid vanalinnas, hoiab seda viiel päeval nädalas õhtustel aegadel avatuna, varustanud selle oma reklaamidega ja sel viisil on saadud justkui roheline tuli ka Unibeti enda välireklaamile, mis muidu oleks seadusega keelatud.