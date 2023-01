Euroopa Liidu direktiiv sai nii segane, et Eesti valitsus maksab ettevõtetele kaela sadavad nõuded ise kinni

„Kui pisut näitlikustada, siis see on olnud selge küll, et biomassi peab olema hangitud säästlikust allikast, kuid pikalt oli teadmata, kas Komisjon ütleb täpselt, milliste dokumentide ja toimingutega võib ettevõte seda väita. Komisjoni suunised jäid üldsõnaliseks ja pigem kirjeldasid, millistest allikatest biomassi ei saa lugeda taastuvateks. Enamjaolt juba on ettevõtetel kasutusel juhtimissüsteemid, nt lepingutingimused tarnijatele, kuid mitte kõik saatedokumendid ei kajasta alati viimse detailsuseni infot, millega päritolu tõesust kontrollida saab. Tarneahelate juhtimises ja kontrollis tuleb nüüd täiendav detailsusaste juurde,“ ütles keskkonnaministeeriumi pressiesindaja.