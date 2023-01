Dmitri Rogozin saatis teda haavanud mürsukillu Prantsusmaa suursaadikule Venemaal

„Selles ümbrikus koos minu kirjaga näete fragmenti Prantsuse 155-millimeetrise Caesari iseliikuva haubitsa tulistatud mürsust. See läbistas mu parema õla ja peatus viiendas kaelalülis, minu surm või halvatuks jäämine jäi millimeetri kaugusele. See prantsuse mürsk tappis kaks mu noort sõpra, jättes nende naised leseks ja lapsed orbudeks. Need mehed saatsid meid Baikonuri reisil, Te surusite nendega kätt. Nüüd tapetakse neid teie riigi poolt Ukrainale antud relvadega. Tõenäoliselt teate, kui palju tsiviilisikuid tapeti Donetskis ja Novorossija rindelinnades Prantsuse relvade ja prantsuse palgasõdurite poolt. Jutt käib sadadest inimestest, sealhulgas lastest. Härra suursaadik, mida teeb Prantsusmaa, mida teie teete konfliktis, mille lääne poliitikud on slaavi rahvaste vahel lõkkele löönud? Loodan, et mõistate oma isikliku vastutuse mõõdet nende tapmiste eest!“ kirjutas Roskosmose endine juht. Rogozin lisas ka, et „keegi ei pääse vastutusest Prantsusmaa, USA, Suurbritannia, Saksamaa ja teiste NATO riikide sõjakuritegude eest Donbassis“.