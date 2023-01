Hääleta! Kes Eesti kokkadest oleks telekas äge nagu Gordon Ramsay?

Eesti Gordon Ramsay kandidaate on hetkel viis: Priit Kuusk, Joel Ostrat, Angelica Udeküll, Orm Oja ja Hele-Mai Alamaa.

Kui leiad, et võitu väärib hoopis keegi muu, võid esitada ka oma kandidaadi.

KES ON EESTI GORDON RAMSAY?

Priit Kuusk

Ajakirjanik ja toidukummardaja. Priitu on jagunud teleris nii hommikusse, õhtusse kui ka keskpäeva. Küll madrusesärgis ratta seljas, lips ees uudisteankru toolil või abikokana erinevaid toidukultuure tutvustavate restoranide köökides. Tema toidukirge saad nautida ERR-i saadetes „Wend Weis“ ja „Köögikodanikud“, aga ka „Ehh, uhhuduuri“ spartalikes avataevaköökides. Antarktika ekspeditsiooni laevakokakogemused pani Priit raamatusse „Laevakokk Wend“.

Joel Ostrat

Restoraniärimees. Joeli nimi on meelel, kui kunagi keelel olnud maitseid Gustav Cafest, Wernerist, Truffest või Meat Marketist. Toidukohti, mida Joel pidanud või kuhu hingega panustanud, koguneb kaugelt üle kümne. Aga temaga ei pea tingimata kohtuma restoranis või teleris „Suures õhtusöögis“, võib ka lihtsalt minna poodi ja osta mõni Gustavi kook või Joeli disainitud valmistoit.

Angelica Udeküll

Orm Oja

Tunnustatud peakokk ja „Masterchefi“ kohtunik. Ormi juhtimisel jõudis NOA Peakoka Saal kolmel korral Baltikumi parimaks restoraniks ja restoranigiidi White Guide võitjaks. Populaarsust on tema käe all kogunud La Bottega ja Art Priori. Praegu toimetab Orm vanalinnas koduseid Itaalia maitseid pakkuvas La Cucina di Orm Oja restoranis, tõestades, et toiduelamuse saamiseks pole ilmtingimata vaja broneerida lauda fine dining-restosse.