Sõjaekspert vastab: kas Venemaa võtab 2023. aasta algul ette uue sõjakäigu Valgevenest Kiievi peale?

Ukraina armee Azovi polgu endine komandör Maxim Žorin teatas, et Venemaa valmistab Ukraina vastu ette suurpealetungi. Tema sõnul ründavad venelased kolmes suunas. Intervjuus RADIO NV-le rääkis Žorin, et Moskva läheb pealetungile, kasutades selleks mobiliseeritutest formeeritud üksuseid. Need ei ole tema sõnul üliprofessionaalsed üksused, kuid neid on palju. „Sel ajal, kui me naersime videote üle, kus mobiliseeritud purjus peaga lebavad, kaklevad, nendega midagi juhtub, õpetati ja formeeriti mobiliseeritutest uusi üksusi,“ rääkis ta. Azovi endise juhi sõnul õnnestus Venemaal mobiliseerida palju rohkem kui 300 000 meest, keda praegu relvastatakse ja valmistatakse ette uueks pealetungiks.

Varem on venelaste eelseisva suurpealetungi eest hoiatanud Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi, kes teatas detsembri keskel väljaandele Economist antud intervjuus, et Venemaa võib teha teise katse Kiievit vallutada. „Vene mobilisatsioon toimib. Pole tõsi, et nende probleemid on nii suured ning et need inimesed ei hakka võitlema. Küll nad hakkavad. Tsaar käskis neil sõtta minna ja nad teevad seda. Meie hinnangul on nende reservi suurus 1,2–1,5 miljonit meest... [Praegu] õpetavad venelased välja umbes 200 000 uut sõdurit. Ma ei kahtle, et nad teevad veel ühe katse Kiievisse jõuda,“ ütles Zalužnõi. Ukraina ülemjuhataja sõnul algab sõja järgmine aktiivne faas 2023. aasta algul. „Parimal juhul [algab see] märtsis, halvimal juhul jaanuari lõpus,“ sõnas ta.