Proovisõit | Land Rover Discovery – kõhukas labrador

Kõik oli harmooniline – välimus, siseviimistlus ja sõiduomadused. Samal ajal on see „suurte“ Land Roverite reas kõige soodsam. Ja tundus, et leidsin vastuse küsimusele, milline auto ühendab suurepäraselt need omadused , mida ma auto juures hindan.

Ja see oleks nii jäänud, kui ma poleks esindusest väljudes näinud seda – Discovery. Unustasin selle olemasolu täielikult, sest minu jaoks sai Defender Discovery 4 pärijaks. Ja uus Discovery on lähemal vanemale Range Roverile kui „populaarsele“ Land Roverile. Väliselt on see õige. Ja pealegi, kui ta ilmus, polnud tema disain just kõige edukam, kuid kolmandaks põlvkonnaks ei näinud ta enam kummaline välja. Nüüd meenutab ta mulle lihtsalt kuningas Charlesi nägu.

Tehniliselt on Defender ja Discovery kaksikud. Samad platvormid, samad mootorid, samad mõõtmed ja isegi samad hinnad. Ja see võib teha valiku väga keeruliseks. Siiski on erinevus ja see on omaniku jaoks oluline.

Discovery on pereauto. See pole maastikul kodus nagu Defender, sellel on pehmed vaibad, mugavam sisu ja palju kohti, kuhu teie lapsed saavad oma Haribo kummikomme peita. See ei ole toretsev ega ürita Range Roveri territooriumile trügida, kuid see ei näe ka välja nagu Spartast pärit kuningas Leonidas. Noh, nüüd on erinevused seistes selged. Nagu ka minu kalduvus viidata erinevatele kuningatele.

Liikvel olles on kõik sama mis Defenderil – õhkvedrustus võimaldab justkui sõidutee kohal hõljuda. Aga kui Defenderis tundub mõni vedrustuse jäikus väga sobiv, siis siin tunduvad samad seadistused liiga jäigad. Ei, loomulikult ei ürita ta sinust selgroogu välja lüüa, aga usu mind – sa mäletad luukide arvu teel kodust tööle. Mul on see 9. Tahaks väga, et Discovery oleks veidi pehmem.

