Kuult leiti Päikeselt pärinevat vett: teadlased selgitasid, kuidas selline asi võimalik on

Hiinlaste arvates võib Kuu keskmiste ja kõrgete laiuskraadide piirkondades – ehk siis ekvaatori ja pooluste juures – leiduda märkimisväärses koguses vett. Teadlaste meelest on see tingitud päikesetuule vastastikmõjust Kuu pinnasega. Päikesetuuleks nimetatakse laetud osakeste voogu, mis on vabanenud Päikese pealmisest atmosfäärikihist, need on vesinikuioonide allikaks.