Ei alkoholi ega hasartmänge – Haabersti suurhall on nädalaid ilma nimeta

Ärimees Marchel Vihmannile kuuluvat suurhalli haldav firma Best Idea OÜ otsustas mullu, et alates 1. jaanuarist 2023 vahetatakse välja hoone peasissekäigu kohal kuvatav reklaamlogo. Kui varem oli seal kuvatud nimi Saku Suurhall, siis edaspidi saab kuvataks reklaamiks olema Unibet Arena.

Seega viitab suurhalli Unibet Arena otsetähenduses sellele, et hoones asub hasartmängukeskus. Keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk on öelnud, et keeleseaduse kohaselt tuleb ka eestikeelne teave selle kohta, millega tegelikult on tegemist, avalikkusele teatavaks teha.