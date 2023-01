Pühapäeval teatasid Kremli propagandistid, et Wagneriga on vabatahtlikult liitunud üks Elevandiluuranniku kodanik, kel oli „seadusega probleeme“.

Vene riigimeedia teatel läks Aafrika päritolu mees peale amnestia saamist Ukrainasse oma uut kodumaad kaitsma. Wagnerist olevat saanud tema uus „perekond“. Videos räägib mees ise, et tema „kodulinn“ on Moskva ja, et ta soovib saada Venemaa kodakondsust.