VIDEO | Otto Motosaade: Nissan Qashqai e-Power – elekter, hübriid või…?

Paaki läheb 55 liitrit bensiini, ometi sõidab ta nagu elektriauto. Kapoti all on väike, üliefektiivne 1,5-liitrine turboga bensiinimootor, kuid see ei liiguta rattaid, vaid toimib generaatorina tillukesele akupakile ja elektriajamile. Just seetõttu, et bensiinimootori jõud ratastesse ei jõua, ei ole e-Power hübriidauto.