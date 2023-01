Kosmose võidujooks kogub hoogu: NASA kardab, et Hiina võib osa Kuu territooriumist enda omaks kuulutada

NASA juht Bill Nelson väljendas muret Hiina kuuprogrammi pärast. Intervjuus ajakirjale The Politico avaldas ta kartust, et Hiina üritab hõivata Kuu kõige ressursirikkamad alad ja hoida USA-d neist eemal. „See on tõsiasi: osaleme kosmose võidujooksus. Vaja on silma peal hoida, et nad ei haaraks teadusliku uurimistöö varjus Kuu alasid endale. On võimalik, et pärast nad ütlevad: „Hoidke eemale, me oleme siin, see on meie territoorium,“ teatas Nelson.