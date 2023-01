Brasiilia bioloogid: taimetoitlastel on suurem oht haigestuda depressiooni kui lihasööjatel

Brasiilia Unisinose ülikooli teadlased leidsid, et taimetoitlased kannatavad depressiooni käes kaks korda tõenäolisemalt kui liha söövad inimesed. Uuring avaldati ajakirjas Journal of Affective Disorders.

Uuringu autorid märkisid samas, et nende tulemused tõestavad korrelatsiooni, kuid mitte põhjuslikku seost. Taimetoitlaste depressiooni kalduvuse kinnitamiseks või ümberlükkamiseks on vaja pikaajalisi ja suuremahulisi uuringuid.

Brasiillaste uuring on aga kooskõlas paljude varasemate uuringutega, mille käigus on uuritud seost taimetoidu ja depressiooni vahel. Kõige üksikasjalikum uuring viidi läbi Prantsusmaal 2018. aastal. Selle käigus ei hinnatud mitte ainult taimetoitlase, vegani või lihasööja tõenäosust depressiooni haigestuda, vaid uuriti ka, milliseid toite uuringus osalejad tarbisid. Näiteks taimetoitlastel, kes ei söönud kaunvilju (nagu oad, herned või läätsed), tekkisid tõenäolisemalt vaimse tervise hädad, mh depressioon. See võib teadlaste sõnul viidata sellele, et depressiooni ei põhjusta taimetoit iseenesest, vaid selle ebatervislikud variatsioonid.