Venemaa autoturule on jäänud kuraditosin välismaist automarki – mis need on ja kust tulevad?

Changan on Hiina suuruselt neljas autotootja, Venemaa turule siseneti 2013. aastal. Changani hieroglüüfi ligilähedane tõlge oleks „usaldusväärsus, mis on ajaga proovile pandud“. Venemaal pakub Changan viite crossover'i mudelit: Uni-K, CS55 Plus, CS75 FL, CS35 Plus ja CS55. Hinnavahemik Vene turul: alates 24 355 eurost kuni 42 000 euroni.