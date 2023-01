FOTOD | Mida Eesti maapõu ajaloohuvilistele möödunud aastal välja andis?

„Maapõu on kõige parem hoidla, seda teab iga arheoloogiahuviline! Just seal säilib muistsete aegade pärand kõige paremini ka järgmistele põlvedele. Kuid aeg-ajalt annab maa ka suuremaid või väiksemaid leide välja. Kõik need jutustavad meile lugusid enne meid elanud inimeste igapäevastest toimetustest – elust, surmast, võitudest ja kaotustest. Vahest võib nii mõnigi esmapilgul väike ja tähtsusetu leid jutustada vilunud silmale suurema loo, kui iial arvata võiks,“ teatas amet fotode saateks.