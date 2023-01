Enefit Green sai kahele suurlaenule ajapikendust, tingimused salastatud

Enefit Green võttis need laenud nii Swedbankilt kui SEB-lt 2018. aastal. Kokku tehti seda toona summas 260 miljonit eurot, et maksta tagasi omandatud taastuvenergiaettevõtte Nelja Energia võlad. Laenud võeti viieks aastaks, ehk et nende tagasimaksmise tähtaeg saabunuks 2023. aastal.