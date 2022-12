„Presidendi tervis on riigi julgeoleku küsimus!“ Miks hoidub Putin avalikest esinemistest?

Ilmselt ei suhtle Venemaa president Vladimir Putin enam Kremli poolt heakskiidetud ajakirjanikega enam samas formaadis kui enne koroonaviiruse pandeemiat. Sellest teatas tema pressisekretär Dmitri Peskov. „Ausalt öeldes on ebatõenäoline, et [presidendi suhtlus meediaga] saab olema lähitulevikus täpselt sama, mis oli enne pandeemiat,“ teatas Kremli pressiesindaja, vastates ajakirjanike küsimusele miks on Putin avalikkuse eest kadunud.

Peskov märkis, et leiab aset [koroonaviiruse] muteerumise protsess ja levivad erinevate gripitüvede tugevad epidemioloogilised lained, mistõttu Putini ohutuse ja tervise eest vastutavad isikud on sunnitud võtma tarvitusele ettevaatusabinõud. „Sellistes tingimustes on presidendi tervis riigi julgeoleku küsimus. Seetõttu oleks ekslik eeldada, et peagi saab kõik olema nagu varem. Ma vastan: ei saa,“ lisas Kremli pressiesindaja.