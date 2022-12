Tema lähedased ei saa Žiliniga ühendust, samuti ei tea nad, kus ta asub. „Ma käisin läbi inimõiguste aktivistid ja juristid, nad ütlesid mulle, et nad otsivad teda. [Kasahstani rahvusvaheline] inimõiguste büroo kinnitas, et nad tegid järelepärimise migratsiooniametile, kes teatas, et nad andsid [Mihhaili] üle Kasahstani piirivalvuritele ja need omakorda ütlesid, et andsid ta üle Venemaale,“ rääkis Jekaterina.