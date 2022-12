Terviseamet koroonaseisust: olukord võib muutuda kiirelt ja vaktsineerimispassi võib vaja minna ka Eestisse naasmiseks

Terviseameti peadirektor Birgit Lao rääkis koosolekul, et inimestel tuleks uue aasta alguses tõsiselt kaaluda, kas kõrge viiruselevikuga riikidesse reisimine on ikka hädavajalik.

Tema sõnul võivad riigid ette teatamata kehtestada piiranguid, mis võib kiire koju naasmise keeruliseks teha ning samuti ei ole teada, mis on kohalik võimekus aidata hädasolijaid, kui riigi tervishoiusüsteemi koormus on kõrge.

„Soovitav on reisile minnes võtta kaasa kehtiv vaktsineerimistõend, sest selle kohtustus võib tekkida kiirelt - ka tagasipöördumiseks koju,“ kõlas ta sõnum.

Kriisitiim tegi otsuse, et Eestis pole hetkel põhjust koheselt rakendada erimeetmeid seoses Hiina haiguspuhanguga, kuna otselende pole. Eesti põhirõhk koos Euroopaga on seirel ja viirusproovide sekveneerimisel, et varakult tabada ohtlikke uusi alamtüvesid. Praktilise ettevaatusabinõuna siseriiklikult soovitame vaktsineerimist nii gripi kui COVID-19 vastu.