Proovisõit | Renault Austral: kas me vajame üldse tõelisi lipulaevmaastureid?

Väljapääsmatuid olukordi aga pole olemas. Abikäe ulatas meil peamiselt elektroonikatootjana tuntud Samsung, kel oli sobilik sõiduk juba valikus olemas. Renault’ logo ette ning Koleose nimi tagaluugile oli esialgu piisav, et müüa Euroopas kaks põlvkonda lipulaevmaastureid prantsuse tootja nime all. Tarbijad aasia turule loodud sõidukeid aga väga ei armastanud ning ka müüginumbrid ei säranud.

Renault reserveeris Australi nime omale juba 2005. aastal. See on „soe, külalislahke ja kaasaegne bränd, kus klientidele antakse täiustatud elukogemus“, ütleb turundusplära. Ja kuigi viide lõunapoolkerale võib tunduda üdini euroopaliku auto puhul kohatu, on see kindlasti parem, kui mõne rahvakillu esindajatega kohtus vaielda. Nime suupärasuses ei kahtle keegi ja kõik muu on tegelikult ebaoluline.