Rahvusvahelise kosmosejaama astronaudid võivad vajada erilennuga päästmist

Kirjutasime detsembri keskel, et ISSi külge dokitud Venemaa kosmoselaeva Sojuz MS-22 moodulist hakkas lekkima jahutusvedelik, mis kontrollib mooduli sisetemperatuuri. Portaal Register kirjutab, et nüüdseks on moodul sellest elutähtsast vedelikust tühjaks jooksnud. Venemaa kosmoseagentuur Roscosmos arvas, et lekke võis põhjustada kapslit tabanud pisike mikrometeoroid.