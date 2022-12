Hiina kuukulgur avastas Kuu pinnalt uut tüüpi basalti

1,7 kg kahe miljardi aasta vanuse regoliidi – Kuu pinnal oleva lahtise tolmu ja killustiku – hulgast on leitud seitse erinevat kivimitüüpi, vahendab Sience Alert. Üks kivimitest on täiesti uut tüüpi Kuu basalt, mis tekkis ajal, mil Kuu oli veel vulkaaniliselt aktiivne.

Teadlaste sõnul erinevad kolm proovi ülejäänutest. Neis on kõrge titaanisisaldus ja suuremad kristallid on ümbritsetud klaasja kivimiga. Neil on mineraloogiline koostis, mida pole varem Kuult leitud. „Need fragmendid pärinesid Kuu pinna osadest, millest me geoloogilisest vaatenurgast veel ei tea. Võimalik, et Kuu peal tuli minevikus ette vulkaanipurskeid,“ kirjutavad Hiina teadlased Kuu leidudel põhinevas teadusartiklis, mis ilmus ajakirjas Nature.