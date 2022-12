USA valmistub Ukrainale andma jalaväe lahingumasinaid M2 Bradley

USA presidendi administratsioon kaalub täiendava sõjalise toetuspaketi osana lahingumasinate M2 Bradley saatmist Ukrainasse. Sellest kirjutab Bloomberg.

Väljaande andmetel arutab Bideni administratsioon Bradley lahingumasinate saatmist Ukrainasse. Lõplikku otsust pole aga veel langetatud. „Bradley suurendab oluliselt Ukraina armee maapealset lahinguvõimet, kuna see on sisuliselt kerge tank,“ ütles USA merejalaväe erukolonel ja endine Valge maja kaitseeelarve analüütik Mark Kankian, kes töötab nüüd strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskuses.

Jalaväe lahingumasin Bradley võeti USA armee teenistusse 1981. aastal pärast pikki katsetusi, mis olid kestnud alates 1964. aastast. Bradley arendusega oli seotud palju probleeme ja projekt kujunes äärmiselt kulukaks. Sellest valmis 1998. aastal film „Pentagoni sõjad“ („Pentagon Wars“).

Bradley on loodud tagama mehhaniseeritud jalaväeüksuste transporti lahinguväljale ja neile tuletoetuse tagamiseks jalastumise ajal ja pärast seda. Vanematel Bradley versioonidel oli keredes ka kuus laskeava, et jalavägi saaks osaleda lahingus, asudes Bradley sees. Peale Külma sõja lõppu neist loobuti, kuna selline lahendus oli spetsiaalselt loodud tuumasõja tingimuste jaoks - lahingumasina kere on hermetiseeritud ja selle tõttu oleks tuumasaaste lahingumasinas asunud mehi vähem mõjutanud.

Erinevalt M113st, mida USA ja liitlased varem Ukrainale üle andsid, on Bradley relvastatud võimsa 25-mm kiirlaskekahuri ja TOW tankitõrjerakettidega. Ameerika Ühendriikides on neid lahingumasinaid palju, kuigi mõned neist on vanemad ja vajavad kaasajastamist. „Bradleyd on kiired ja väledad ning teenivad meie poliitilist eesmärki anda ukrainlastele sõja lõpetamiseks relvi,“ ütles Michael Allen, kes oli kaitseametnik George W. Bushi ajal ja juhib nüüd konsultatsioonifirmat Beacon Global Strategies direktor.

Kui USA otsustab Ukrainale Bradleyd anda, siis jõuaksid esimesed sellised Ukrainas lahinguväljale mõne kuu pärast.

Tuletame meelde, et 21. detsembril teatasid Ameerika Ühendriigid järgmisest sõjalise abi paketist Ukrainale. See sisaldas ka raketitõrjesüsteemi Patriot. Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba on teatanud, et USA valitsus on välja töötanud eriplaani Ukraina sõjaväelaste kiirendatud ettevalmistamiseks Patrioti süsteemide kasutamiseks.