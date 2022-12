REPLIIK | Indrek Kaing: Unibet Arena - õiguse ja õigluse paradoks

Ammu see oli, kui elektroonilise hasartmängu sõltuvuse tõttu suisa minister tagasi astus. Kui see teema on ühiskonna nõrgemast osast (lootusetus olukorras inimesed otsivad viimast õlekõrt õnnemängu võidust) jõudnud tipp-poliitikasse, siis võibolla oleks aeg lugupeetud riigikogu liikmetel ja sealsetel komisjonidel see seadus üle vaadata ja kaasajastada. Ka praeguse valitsuse liige on tunnistanud oma sõltuvust, millega võitleb.