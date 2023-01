450 AASTAT TAGASI | Ivan Julm korraldas Paides kättemaksuks oma lemmiku hukkumisele jõhkra veresauna

Millal ja kus Maljuta Skuratov sündis, milline ta välja nägi ja kuhu ta maeti, pole täpselt teada. Tema kurjavõitu kuulsus elab aga kuni tänaseni. Tema nimest on saanud keskaegse julmuse sümbol ja see on võrdväärne ajalooliste kurikaeltega nagu Caligula ja Messalina, Vlad Tepes ja kuningas Richard III.