Hiina haiglad ja matusebürood on koroonaviiruse puhangu tõttu ülekoormatud

Hiina haiglad ja matusebürood on pärast seda, kui sealsed ametivõimud karmid piirangud tühistasid, olnud ülekoormatud. Sellest teatab Reuters.

Sichuani provintsi Chengdu haigla meedikud ütlesid Reutersile, et nende asutus on ülekoormatud ning peaaegu kõik saabuvad patsiendid tuuakse sisse COVID-19ga. Haigla erakorralise meditsiini osakonnas on pikad järjekorrad.