Autode saadavuse probleemid, pikad tarneajad ja autode hoogne hinnatõus andis lõppema hakkavale autoaastale põhilise värvi. Kahjuks on autode hinnatõus tulnud, et jääda ning see ei lõpe enne, kui sisepõlemismootoriga autod on sama kallid või kallimadki kui elektrone tarbivad sugulased.

Sügis tõi automaailma taevasse eriti tumedates toonides murepilved, et mitte öelda luigelaulu. (Aeglane) üleminek „tulevikutehnoloogiatele“ on kestnud juba aastaid, kuid nüüd tõmmati progressile eriti kiire käik sisse: kivisse raiuti, et 2035. aastal ei tohi ELis uuena müüa enam ühtegi sisepõlemismootoriga autot. Võib küll juhtuda, et need ambitsioonid tuleb veelkord üle vaadata ja edasigi lükata, aga sellele lootma jääda ei maksa.