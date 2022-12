Suurhalli uus nimi loob pretsedendi: hasartmängukorraldaja kaubamärke võib Eestis üles riputada pea kõikjale

Unibet ja Maria Casino on kaubamärgid, mille omanikuks on Maltal asuv ettevõte Lexbyte Digital Limited. Eesti maksu- ja tolliamet on sellele äriühingule väljastanud õiguse pakkuda Eestis õnnemängu ehk veebikasiino ja veebitotalisaatori ehk toto teenuseid. Seega on tegemist selgelt hasartmängukorraldaja kaubamärkidega, millele reklaamiseadus on seadnud mitmeid piiranguid.