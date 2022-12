INTERVJUU | Peeter Marvet sotsiaalmeediast: kohast, kus kaagid pasunasse annavad, hoiad ise kaugemale

Elon Musk ostis Twitteri 2022. aasta oktoobris. Selle järel on Muski enda süü läbi saanud kannatada nii tema enda kui ka Twitteri maine. Kui kunagi peeti Muski geeniuseks ja imemeheks, siis selle aasta vältel kinnistus rohkem infantiilse ja egotsentrilise miljardäri reputatsioon, kes on valmis pühendama palju aega ja jõupingutusi, et õpetada elama ka neid, kes talt kunagi pole nõuandeid küsinud.

Enne jõule käivitas Musk Twitteris küsitluse, kas ta peaks Twitteri juhi kohalt lahkuma. Hääletustulemused näitasid, et Musk peaks seda tõepoolest tegema: 57,5% küsitluses osalejatest toetas Muski lahkumist Twitteri tegevjuhi kohalt. Kokku osales hääletusel üle 17,5 miljoni inimese. Musk teatas selle peale, et lahkub tingimusel, et leidub keegi piisavalt loll, et sellele positsioonile tema asemele asuda.