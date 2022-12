„Istmesoojenduse“ 146. osa: Volkswagenil on kolm suurt uudist

Alustuseks aga ajakohane automõte: mida teha, kui autouksed külmaga ei avane? Lahendusi on rohkem kui need, mis esimesena pähe tulevad!

Räägime kiirelt ka Pronksi tänavast, uutest tehnilistest passidest, kütusehindadest ja tarbijahinnaindeksist. Kes on maailma suurimad kütusetootjad ning kes on siiani suurim võitja Vene-Ukraina sõjas?

Nädala kadunukese rubriigis on seekord kaks sõiduvahendit, millest üks meie saates veidi ebatavalisem külaline - vihjeks võib öelda, et kuninganna Elizabeth II ei ole ainuke sel aastal lahkunud kuninganna.

Uudismudeleid on ette näidata nii Toyotal, Opelil, Peugeot'l kui Volkswagenil. Viimasel on uudiseid lausa kolm ja üks neist puudutab Golfi, mis varasema info põhjal pidi ajalukku kaduma. Nüüd aga teatati, et nii see ei lähe - Golfi nime kandev elektriauto tuleb mudelivalikus ID. 2 ja ID. 3 vahele ning hakkab tõenäoliselt kandma nime ID. Golf.