FOTO | Kosmoseteleskoop Hubble leidis enne aastavahetust „pikkade varrukatega“ spiraalgalaktika

Ülesvõtte keskel on näha spiraalgalaktikat. Sellel on hele südamik, mida katavad tumedad tolmutäpid, tuhmid spiraalsed varrukad, millel on erksinised täpid. Paremas ülanurgas asub väike oranž elliptiline galaktika ja taustal on palju pisikesi tähti ja galaktikaid.